Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi - Son Dakika
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Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

22.06.2026 18:01
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Frankfurt-Antalya seferini yapmaya hazırlanan SunExpress uçağı, kalkış öncesi kelimenin tam anlamıyla bir "fırına" döndü. Hava soğutma sistemlerinin çalıştırılmadığı iddia edilen kabinde mahsur kalan yolcular, yaklaşık 56 dereceyi bulan kavurucu sıcakta 2 saat bekletilince panik atak geçirenler oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde yolcuların isyanı ve çocukların çaresizliği kameraya yansıdı.

SunExpress havayolunun Frankfurt- Antalya seferini gerçekleştirmeye hazırlanan yolcu uçağında, kelimenin tam anlamıyla bir kabus yaşandı. İddiaya göre, uçağın hava soğutma sistemi devreye alınmadan yolcular yaklaşık 2 saat boyunca kabin içerisinde bekletildi. Dışarıdaki sıcaklığın da etkisiyle uçak içinin yaklaşık 56 dereceye kadar ulaştığı belirtildi.

ÇOCUKLAR VE BEBEKLER ÇOK ETKİLENDİ 

Sosyal medyada paylaşılan ve uçak içerisinden kaydedilen görüntülerde, durumun ciddiyeti gözler önüne serildi. Aşırı sıcak ve havasızlık nedeniyle özellikle bebeklerin ve küçük çocukların sıcaktan kıpkırmızı kesildiği, nefes almakta zorlandığı ve fenalaştığı görüldü. 

Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

Ebeveynlerin çocuklarını serinletmek için ellerindeki broşür ve kağıtları yelpaze gibi kullanarak çaresizce çabaladığı anlar kameraya yansıdı.

Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

YOLCULAR PANİK ATAK KRİZİ GEÇİRDİ

Kabin içindeki aşırı sıcaklık ve oksijen yetersizliği nedeniyle bazı yetişkin yolcuların da panik atak geçirdiği öne sürüldü. Videoyu kayda alan yolcunun yüzündeki yoğun ter damlaları dikkat çekerken, durumun vahametini şu sözlerle dile getirdi:

"Uçağın içindeyiz, klimalar çalışmıyor. Çocuklar, bebekler sıcaktan mahvoldu. İnsanlar sıcaktan bayılmak üzere. Rezillik diz boyu, kimse bir açıklama yapmıyor!"

Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

Görüntülerin devamında yolcuların koridorlara çıkarak kabin görevlilerine tepki gösterdiği ve uçağın kapılarının açılmasını talep ettiği anlar yer aldı. 

Büyük mağduriyete yol açan olayın ardından havayolu şirketinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sunexpress, Frankfurt, Türkiye, Almanya, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Frankfurt Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi - Son Dakika

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