Kahramanmaraş'ta Ceset Bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ali Boyraz Koç'un (66) evinin yakınından gelen kötü kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Koç'un cansız bedenini yıkılan bahçe duvarının altında buldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç'un komşuları, evin yakınından kötü koku gelmesi nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde araştırma yapan ekipler, yıkılan bahçe duvarının altında Ali Boyraz Koç'un cesediyle karşılaştı. Koç'un 4 gün önce öldüğü ve kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koç'un cenazesi hastane morguna konuldu. Ali Boyraz Koç'un duvarından altında kalarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölümün nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.