Yalova\'da Deprem Anma Töreni

YALOVA'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Sahildeki Deprem Anıtı'na kadar düzenlenen sessiz yürüyüşe çok sayıda kişi katılırken, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bırakıldı.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 27'inci yıl dönümünde Yalova'da, hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşü ile devam etti. Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu, mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara çorba ve helva ikramı da yapıldı. Anma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve vatandaşlar katıldı.

'BU FELAKETLERİ BİR KEZ DAHA YAŞAMAMAK İÇİN GEREKEN EN ÖNEMLİ ADIM KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR'

Program sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Kaybettiğimiz büyüklerimizi, kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları, bizim kalbimizde bir an olsun eksilmiş değil. Bu gece de yaptığımız dualarla bir kez daha böyle bir felaketi yaşamamak için dualarımızı edeceğiz. Onların aziz hatıralarını yad edeceğiz. Tabii 17 Ağustos 1999 gecesi bizim afetlerle mücadelemiz konusunda, depremle mücadele konusunda, dirençli şehirler kazanmak konusunda verdiğimiz mücadelede kritik tarihlerden biri. Türkiye'de afet arama kurtarmadan yapılaşmaya kadar birçok alanda, 17 Ağustos bir milat olarak kabul ediliyor. Bunun ardından tabii üç sene önce yaşadığımız 6 Şubat depremi, hepimizin kalplerinde taze bir yara olarak yer alıyor. Son üç yıldaki ortaya koyduğumuz büyük çabayla, 600 binden fazla konutu sahiplerine teslim ederek, çok büyük, inanılması güç bir mücadeleyi başarıyla katetmiş olduk. ve burada ortaya koyduğumuz gayret, emek gerçekten gıptayla tüm dünya tarafından izleniyor. ve sadece konutları değil, okulları, yolları, hastaneleri, barajlarıyla 11 şehrimizin tamamını üç yıl gibi kısa bir sürede yeniden ayağa kaldıran bir başarıdan bahsediyoruz. ve Türkiye'nin özellikle afet sonrası mücadeleyle ilgili olarak, o günlerden bugünlere geldiği büyük başarıyı da bu vesileyle gözlemlemiş olduk. Özellikle şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıyla birlikte gördüğümüz bu büyük başarıyı, kentsel dönüşümle başaracağımız bir seferberlikle taçlandırmak istiyoruz. Buradan çağrımız, bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu bu gayretlere; başta belediyeler olmak üzere bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve evinde bu ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın, bir seferberlik ruhuyla sahip çıkmasıdır. Bu felaketleri bir kez daha yaşamamak için, bu felaketlerin ardından üzülmemek, kayıp vermemek için atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşümdür" ifadelerini kullandı.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ İHMAL ÖLDÜRÜR'

Bölgede aktif fayların bulunduğunu hatırlatan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise, "17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli yaşadığımız depremin 27'nci yılında yitirdiğimiz canların anısını hatırlamak için bir aradayız. Anma programımıza teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 7,4'ü 45 saniye boyunca iliklerinde yaşayan sizlerin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi anlayabiliyorum. 16 milyon insanın etkilendiği, 18 bin 373 vatandaşımızın vefat ettiği, 48 bin 901 vatandaşımızın yaralandığı Gölcük depreminde, maalesef Yalova'mızda da 2 bin 504 vatandaşımızı kaybettik. 4 bin 72 vatandaşımız da yaralı kurtuldu. Şu bir gerçek ki ülke olarak aktif fayların bulunduğu bölgede yaşamaktayız. Dolayısıyla bizlere düşen, deprem gerçeğini her an yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyerek, işte bizim için önem arz eden tedbirleri vatandaş olarak almalıyız. Elbette bizler de devletimizi temsilen bu tedbirleri en üst düzeyde almaya ve sizlerle paylaşmaya mecburuz" dedi.