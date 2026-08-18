Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan; ABD-İran geriliminde diplomasi vurgusu yaparken, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölgesel istikrar için önemini belirtti. Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile stratejik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan; İran gerilimi, Gazze'deki barış süreci ve Türkiye'nin Pakistan ile Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

“İRAN GERİLİMİNDE DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMELİ"

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ABD ile İran arasında tırmanan gerilim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

MEKKE ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

GAZZE PLANI'NDA İKİNCİ AŞAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

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