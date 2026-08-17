Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti - Son Dakika
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Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
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Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Sabahat Akkiraz’ın sahne aldığı anlarda protokolden ayrıldı. Akkiraz’ın performansı bittikten sonra yerine dönen Hatimoğulları’nın bu hareketi protesto olarak yorumlanırken, Akkiraz sosyal medyadan "Benim deyişlerim herkese nasip olmaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

63’üncü Ulusal ve 37’nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleşti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı törende dikakt çeken anlar yaşandı.

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AKKİRAZ SAHNEYE ÇIKTI, HATİMOĞULLARI PROTOKOLDEKİ YERİNİ TERK ETTİ

Etkinlik kapsamında eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Sabahat Akkiraz’ın sahne aldığı dakikalarda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları protokolde kendisine ayrılan koltuğu boş bıraktı.

Akkiraz’ın dinletisinin sona ermesi ve sahneden inmesiyle birlikte Hatimoğulları’nın yeniden yerine geçmesi, salondakiler ve kamuoyu tarafından Sabahat Akkiraz’a yönelik açık bir protesto olarak değerlendirildi.

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

AKKİRAZ: BENİM DEYİŞLERİM HERKESE NASİP OLMAZ

Yaşananların ardından Akkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir açıklamada bulundu. Akkiraz, "Hacıbektaş Anma etkinliklerinde sahne saatimi kendim belirledim. Normalde sahne alacağım saatten daha erken bir saate “malum nedenden” dolayı değişiklik yaptırdım. Benim deyişlerim herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

Akkiraz daha önce yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin eleştiriler getirmiş ve Halk TV'nin Hatimoğulları'nı konuk etmesine tepki göstermişti.

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Son Dakika Sabahat Akkiraz Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti - Son Dakika
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