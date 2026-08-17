Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti - Son Dakika
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Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin yarattığı korku henüz dinmeden bu kez gökyüzünde ortaya çıkan sıra dışı görüntü paniğe neden oldu. Gün batımı saatlerinde gökyüzünün yoğun kırmızı ve turuncu tonlara bürünmesi, bazı bölgelerde yeni bir sarsıntı endişesi yaratırken uzmanlar görüntünün doğal bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir hafta geçmesinin ardından gökyüzünün yoğun kırmızı renge bürünmesi dikkat çekti. Özellikle Galeras çevresinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, sıra dışı manzara depremle ilişkilendirildi. Ancak uzman kaynaklarda iki olay arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

DEPREM ÜLKEYİ SALLAMIŞTI

10 Ağustos'ta Kolombiya'nın batısını vuran 7,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin son yıllardaki en ağır doğal afetlerinden biri oldu. Depremin merkez üssü Chocó bölgesindeki San José del Palmar yakınları olarak açıklanırken, Cali, Pereira ve Manizales gibi kentlerde de ciddi hasar meydana geldi. Reuters, depremin Kolombiya'nın bir asırdan uzun süredir yaşadığı en güçlü sarsıntı olduğunu bildirdi.

BİR HAFTA SONRA KIZIL GÖKYÜZÜ

Depremin ardından geçen günlerde sosyal medyada Kolombiya'nın bazı bölgelerinde çekildiği belirtilen görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde gün batımı sırasında gökyüzünün koyu kırmızı ve turuncu tonlarına büründüğü görülüyor.

Paylaşımlarda görüntülerin özellikle Galeras çevresinden geldiği öne sürülürken, bazı kullanıcılar gökyüzündeki olağan dışı renkleri depremle ilişkilendirdi.

Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

DEPREMLE BAĞLANTISI KANITLANMIŞ DEĞİL

Bilimsel açıdan ise kızıl gökyüzünün tek başına depremin ardından ortaya çıktığını söylemek mümkün değil. NOAA'ya göre gün doğumu ve gün batımında Güneş ışığı atmosferde daha uzun bir yol kat ediyor. Bu sırada mavi ve mor dalga boyları daha fazla saçılırken, kırmızı ve turuncu ışık gözümüze daha yoğun ulaşabiliyor. Atmosferdeki parçacıklar ve bulutların yapısı da bu renkleri daha belirgin hale getirebiliyor.

Dolayısıyla sosyal medyada deprem ile kızıl gökyüzü arasında bağlantı kurulsa da mevcut güvenilir kaynaklarda bu görüntülerin 7,4'lük depremden kaynaklandığını gösteren bir kanıt bulunmuyor.

GALERAS DA YAKINDAN İZLENİYOR

Görüntülerin ilişkilendirildiği Galeras, Kolombiya'nın Nariño bölgesinde bulunan aktif bir yanardağ. Kolombiya Jeoloji Servisi, Galeras'taki sismik, jeodezik, jeokimyasal ve görsel hareketliliği çeşitli istasyonlarla takip ediyor.

Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti

Kolombiya, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kolombiya Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    elinden ne gelir insanoğlu yarın güneş batıdan doğsa ne yapabilirsinki aval aval bakmaktan başka sadece kaçacak yer bulamazsın telaş telaş telaş çok acizsin insanoğlu 1 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Korku filmi/oyunu gibi aynı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kolombiya'da depremden bir hafta sonra gökyüzü kızıla büründü! Görüntüler dikkat çekti - Son Dakika
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