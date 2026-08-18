Galatasaray Batrakov\'u İstanbul\'a getiriyor

Yaz transfer döneminde hücum hattına yaratıcı bir isim katmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, 21 yaşındaki Rus 10 numaranın transferi için Lokomotiv Moskova ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamle için Rus temsilcisine 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus maddesi ve oyuncunun sonraki satışından %10 pay yer alıyor. Bonservis ödemelerinin Aralık 2027’ye kadar taksitler halinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre: Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Rus futbolcunun resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli orta saha, bu sezona Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansla başladı. Batrakov, geçtiğimiz sezon ise gösterdiği harika performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 36 resmi müsabakada 17 gol, 12 asistlik devasa bir skora imza atmıştı.