Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı - Son Dakika
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Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

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Brezilyalı sosyal medya fenomeni Tayane Dalazen, katıldığı dalış turunda 2 metreyi aşan bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Talihsiz kadını uyluk bölgesinden ısırıp suyun altına çeken dev canlı bir süre sonra serbest bırakırken, fenomenin ölümden döndüğü dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve Avukat Tayane Dalazen, katıldığı bir dalış turunda 2 metreden uzun bir köpekbalığının saldırısına uğradı.

"TURİSTLERLE ETKİLEŞİM İÇİN BESLİYORLARMIŞ"

Olay, turistlerin katıldığı bir köpekbalığı dalışı sırasında meydana geldi. 37 yaşındaki Dalazen, su altındaki ölümle burun buruna geldiği anları saniye saniye kaydetti.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre Dalazen, dalış esnasında köpekbalıklarının normalden çok farklı hareket ettiğini ve su yüzeyine yakın seyrettiklerini fark ettiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda köpekbalığı olduğunu vurgulayan fenomen, tur organizatörlerinin hayvanları turistlerle temas kurmaya zorlamak amacıyla beslediğini sonradan öğrendiğini aktardı.

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

UYLUK BÖLGESİNDEN ISIRIP SUYUN ALTINA ÇEKTİ

Dalış sırasında bacağında aniden büyük bir baskı hissettiğini ifade eden Tayane Dalazen, dehşet anlarını anlatırken sakin kalmaya çalıştığını belirtti.

2 metreden uzun olduğu değerlendirilen köpekbalığı, genç kadını doğrudan uyluk bölgesinden yakaladı. Talihsiz fenomeni birkaç saniye boyunca suyun altında tutan köpekbalığı, ardından serbest bıraktı. 

Kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başaran Dalazen'in uyluk bölgesinde derin kesikler oluştu.

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

SALDIRI VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Yaşadığı olayı "çok korkutucu" olarak tanımlayan Dalazen, saldırı sırasında hayvana dokunmadığını ancak ona çok fazla yaklaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından dehşet anlarına ilişkin kamera kayıtlarını da paylaşan fenomenin videosu kısa sürede viral olarak milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

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Son Dakika Brezilya Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı - Son Dakika
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