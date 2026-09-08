Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu - Son Dakika
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Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu

Putin ile Trump\'tan sürpriz görüşme! Avrupa\'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna savaşını ele aldığı belirtilirken, "Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca ya da saldırgan bir eylem planı yok" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik konularını ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde çatışmaların gidişatı ve krizin çözülmesine yönelik olası adımlar masaya yatırıldı.

PUTİN'DEN TRUMP'A "AVRUPA" YANITI

Görüşmenin konularından birisi de Rusya ve Avrupa arasında son dönemde tırmanan gerilim oldu. Kremlin'den yapılan açıklamada, bu konuya yanıt verildi. Moskova yönetimi, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik herhangi bir düşmanca ya da saldırgan eylem planı bulunmadığını belirterek taraflara diyalog ve diplomasi mesajı verdi.

"RUSYA'NIN AVRUPA'YA YÖNELİK DÜŞMANCA EYLEM PLANI YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İki lider, Ukrayna savaşını konuştu. Görüşmeler yapıcı ve verimli geçti. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca ya da saldırgan bir eylem planı yok. Putin, AB-Rusya ilişkisinin kurulmasını destekliyor."

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov da açıklama yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin “yapıcı ve samimi” geçtiğini ve tam bir saat sürdüğünü belirten Uşakov, telefon konuşmasının “kesinlikle gizli” tutulduğunu ekledi. Liderlerin, özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yakın zamanda Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Uşakov, temsilcilerin müzakereleri ilerletme çabalarının olumlu değerlendirildiğini söyledi.

TRUMP: UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİLMELİ"

Uşakov, “Genel olarak, söz konusu Amerikalı temsilcilerin ziyareti olumlu olarak değerlendirildi” dedi. Uşakov'un aktardığına göre Trump, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve bunun Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geniş çapta yeniden başlatılmasının önünü açabileceğini belirtti.

Uşakov, Putin'in Trump'a cephedeki duruma ilişkin “gerçekçi bir değerlendirme” sunduğunu ve iki tarafın çatışmaların daha hızlı sona ermesine yardımcı olmak adına Washington'ın neler yapabileceğini ele aldığını ifade etti.

"ABD VE RUSYA TEMAS HALİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Yapılan açıklamaya göre liderler; esir takasları da dahil olmak üzere insani konularda çalışmaya devam etme ve temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı. Uşakov ayrıca liderlerin, “Ukrayna'ya verilen desteği ve Avrupa'nın artan askeri harcamalarını haklı çıkarmak için kullanılan, Rus tehdidine ilişkin Avrupalı anlatıları” da görüştüklerini belirtti.

WITKOFF VE KUSHNER ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Witkoff ve Kushner, Cumartesi günü Moskova'da Putin ile bir araya geldikten bir gün sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e geçmişti.

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Son Dakika Güncel Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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