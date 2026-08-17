Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante

Fenerbahçe\'nin çehresini değiştiren adam: N\'Golo Kante
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu maçta teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve yaptığı rotasyon tartışma konusu oldu. Kante'nin yedek kulübesinde başlamasıyla sekteye uğrayan Skriniar, Ake, Guendouzi ve N'Golo Kante kurgusu, Kante'nin oyuna girmesiyle değişiklik gösterdi. Fransız yıldız oyuna girmez girmez takımın çehresini değiştirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve yaptığı rotasyon tartışma konusu oldu. Yaklaşan kritik Lyon karşılaşmasını düşünerek bazı as oyuncularını dinlendiren tecrübeli çalıştırıcının kararları, sahadaki oyuna olumsuz yansıdı.

KANTE'NİN YOKLUĞU PLANLARI BOZDU

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Skriniar, Ake, Guendouzi ve N'Golo Kante kurgusu, Kante'nin yedek kulübesinde başlamasıyla sekteye uğradı. Pas trafiğini yönlendiren ve rakibe yapılan baskıda kilit rol oynayan Fransız yıldızın yerine ilk 11'de İsmail Yüksek görev aldı. Ancak İsmail-Guendouzi ikilisinin uyumsuzluğu dikkat çekerken, Gençlerbirliği'nin ilk golü de Guendouzi'nin kaybettiği top sonrasında geldi.

Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante

OYUNA GİRER GİRMEZ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Kante, kısa sürede orta sahanın direncini artırdı. Sahada kaldığı yaklaşık yarım saatlik dilimde 48 kez topla buluşarak İsmail Yüksek'in (40 topla buluşma) performansını geride bırakan tecrübeli oyuncu, Guendouzi'nin üzerindeki yükü de hafifletti ve takımın oyun temposunu gözle görülür şekilde yukarı çekti.

Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, N'Golo Kante, Fenerbahçe, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin çehresini değiştiren adam: N'Golo Kante - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    nasıl değişti, Fenerbahçe gol atamadı, üstüne gol yedi 0 0 Yanıtla
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