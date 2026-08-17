Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu - Son Dakika
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Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

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İran’da “Kara Dul” lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri öldürmekten suçlu bulundu. En az 10 cinayetten sorumlu tutulan ve gerçek kurban sayısının 12’nin üzerinde olabileceği belirtilen Akbari, kurban ailelerinin “kısas” talebi üzerine 10 ayrı idam cezasına mahkûm edildi.

İran'da "Kara Dul" lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yaklaşık 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edildi. En az 10 kocasını öldürdüğü belirlenen kadının cinayetleri, son eşinin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktı.

KURBANLARINI İLAÇ VE ALKOLLE ÖLDÜRDÜ

Akbari'nin yaklaşık 20 yıla yayılan bir süreçte kaç eşi ya da partnerinin hayatını kaybettiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak yetkililer, kurban sayısının 12 ve üzerinde olabileceğini belirtirken, birlikte olduğu erkeklerden yalnızca birinin hayatta kaldığına inanılıyor. İddialara göre kadın, kurbanlarının çoğunu endüstriyel alkol, sakinleştiriciler ve çeşitli ilaçlar kullanarak öldürdü. Yetkililer, cinayetlerin arkasındaki temel nedenin maddi çıkar olduğunu, Akbari'nin kurbanlarından altın, nakit para ve çeyiz kapsamında verilen diğer varlıkları aldığını ifade ediyor.

<a class='keyword-sd' href='/kurban/' title='Kurban'>Kurban</a> sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

SON EŞİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Akbari'nin yıllarca fark edilmeden sürdürdüğü cinayet serisi, 82 yaşındaki kocası Gholamreza Babaei'nin 2023 yılındaki ölümünün ardından ortaya çıktı. İran medyasına göre Babaei, ölümünden kısa bir süre önce ailesine eşinin kendisini ilaç almaya zorladığını anlattı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu durum üzerine başlatılan soruşturmada, Akbari'nin geçmişte birlikte olduğu erkeklerin ölümleri de mercek altına alındı. Kurbanların farklı kentlerde yaşaması ve ölümlerin farklı yerlerde meydana gelmesi, cinayetlerin yıllarca gizli kalmasına zemin hazırlamıştı.

"TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM, HAVLU KULLANIYORDUM"

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Akbari, yaklaşık bir yıl önce yaptığı itirafta kesin kurban sayısını kendisinin de bilmediğini dile getirdi. Akbari'nin ifadesinde, kaç kişiyi öldürdüğünü bilmediğini, bu sayının 13 ya da 15 olabileceğini söyleyerek kurbanlarına önce ilaç verdiğini, ardından havlu kullanarak cinayetleri işlediğini itiraf ettiği aktarıldı.

İran merkezli Faraz Daily'nin haberine göre Malekabad köyünde doğan ve ilk eşinden boşanan kadının, ilk cinayetini ise ikinci eşi Alijan'ı öldürerek işlediği saptandı. Akbari'nin, şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasının ağzına endüstriyel alkol döktükten sonra onu boğduğu belirtildi.

AİLELERİN TALEBİYLE 10 AYRI İDAM CEZASI

Şeriat hukukunun uygulandığı ülkede, mahkeme süreci kurbanların ailelerinin talepleri doğrultusunda şekillendi. Cinayete kurban giden 10 kişinin ailesi, "kısas" uygulaması kapsamında Akbari için idam talebinde bulundu. Yargılama sonucunda Akbari'ye 10 ayrı idam cezası verilirken, kurbanlardan yalnızca birinin ailesinin idam yerine kan parasını (diyet) kabul etmeyi tercih ettiği açıklandı.

3. Sayfa, Kurban, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu - Son Dakika

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