Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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TBMM Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Karrın yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanunun hayırlı olmasını dileyerek, sürecin yürütülmesinde katkı sunan siyasi parti grupları, milletvekilleri, devlet kurumları ve görevlilerine teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanunun hayırlı olmasını dileyerek, sürecin yürütülmesinde katkı sunan siyasi parti grupları, milletvekilleri, devlet kurumları ve görevlilerine teşekkür etti. Erdoğan, sürecin başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milletin tamamının hassasiyetleri dikkate alınarak sürdürüleceğini bildirdi.

Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şöyle: “Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye’nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna… Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a… AK Parti Grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma… Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, Kanun’un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.”

Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

REKOR OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 87 'ret' ve 7 'çekimser' oya karşı 467 'kabul' oyuyla yasalaşmıştı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kanun'un 1'inci maddesi uyarınca, kanun kapsamındaki tüm süreç ve işlemlerin başlatılabilmesi için öncelikle saha tespiti yapılacak. PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiilî varlığına tamamen son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekecek. Örgütün kontrolünde bulunan tüm silah ve mühimmatı eksiksiz şekilde teslim ettiği resmi olarak belgelenecek. Güvenlik kurumları tarafından yapılacak bu tespitler doğrudan Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) sunulacak. Söz konusu silahsızlanma ve varlığı sona erdirme durumu MGK kararıyla teyit edilecek. Alınan MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanması beklenecek.

Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

6 AYLIK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLAYACAK

MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte çerçeve yasa mekanizması tam anlamıyla operasyonel hale gelecek. Bu ilanın ardından kanun kapsamındaki hak ve düzenlemelerden yararlanmak isteyenler için 6 aylık resmi başvuru süresi geri sayıma başlayacak.

Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Tbmm Genel Kurulu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN 5 1 Yanıtla
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