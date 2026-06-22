Mengen\'deki Maden Göçüğünde Mahsur Kalan İşçi Bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde 6 gün önce maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin cenazesi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait ocakta, 17 Haziran sabahı genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu alanda göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yapılan çalışmalarda göçükte hayatını kaybeden işçi Muhammet Özkul'a (49) ulaşılamadı. Ocakta çıkan yangın ve biriken yoğun gazın uzman ekipler tarafından tahliye edilerek güvenli ortamın sağlanmasının ardından arama kurtarma faaliyeti hız kazandı.

6 gün sonra cenazesi çıkarıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri, itfaiye ve AFAD personelinin hayatını kaybeden işçinin cenazesini göçük altından çıkarmak için başlattığı çalışmalar bugün tamamlandı. Göçük altında kalan işçi Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Muhammet Özkul'un cansız bedeni maden ocağından çıkartılarak Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Firma sahibi tutuklanmıştı

Öte yandan, meydana gelen maden kazası ile ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş; şüphelilerden firma sahibi D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. - BOLU