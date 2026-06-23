Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi

Bilim insanlarının akademik üretkenliğini, bilimsel etkisini, çalışmalarının kalitesini, bilimsel yayınlar, atıflar ve h-index gibi kriterlerle değerlendiren uluslararası akademik sıralama platformu ScholarGPS'nin verileri açıklandı.

BİNLERCE BİLİM İNSANI ARASINDAN SEÇİLDİ

Buna göre, son 5 yılda radyocerrahi alanında yayın yapan 20 bin 743 bilim insanı arasında dünya 8'incisi olan Prof. Dr. Selçuk Peker, nöroşirurji alanında ise 47 bin 905 akademisyen arasında 563'üncü sırada yer aldı.

Prof. Dr. Peker, radyocerrahide dünyanın en etkili akademisyenleri arasında ilk 10'a girme başarısı gösterdi.