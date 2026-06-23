Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

23.06.2026 14:20
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Ukrayna’nın Odesa kentinde bir plaja düzenlenen Rus drone saldırısında, şezlongda güneşlenen bir kadın boynundan ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Patlama anında sahilde büyük panik yaşanırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki yoğun ilk yardım ve kanamayı durdurma müdahalesi kadını kurtarmaya yetmedi. Güvenlik güçleri plajı emniyet kordonuna alarak inceleme başlattı.

Ukrayna’nın liman kenti Odesa’da, plajda güneşlenen sivilleri hedef alan trajik bir drone saldırısı gerçekleşti. Rusya'ya ait bir insansız hava aracının sahile düzenlediği saldırıda, şezlongda dinlenen bir kadın boynundan aldığı ağır yaralarla hayatını kaybetti.

SAHİLDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Saldırı anında plajda büyük bir panik dalgası yaşanırken, patlama sesiyle birlikte tatilciler ve işletme çalışanları korku içinde sığınacak yer aradı. İlk şokun ardından çevredekiler yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Olayın hemen ardından sahile çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ağır yaralanan kadını hayatta tutmak için sahilde yaptığı yoğun ilk yardım müdahalesi ve kanamayı durdurma çabaları ne yazık ki sonuçsuz kaldı.

BÖLGE KORDONA ALINDI

Güvenlik güçleri, saldırının gerçekleştiği kumsal alanı emniyet şeridine alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Savaşın acı yüzünü ve sivil alanların hedef alınmasının yarattığı dehşeti bir kez daha gözler önüne seren bu olay, sahilde bulunan diğer tatilciler arasında büyük bir şok ve korkuya neden oldu.

İnceleme, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

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