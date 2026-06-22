Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli vizyon projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki yerleşim yerlerinde fiziki coğrafyayı değiştirmeye devam ediyor. Batman merkezine bağlı Soğuksu (bilinen adıyla Zorköy) köyünde kameralara yansıyan son görüntüler ilginç anlara sahne oldu.
Bölgede son dönemde artan su seviyesi, Soğuksu'daki yerleşim alanlarını doğrudan etkilemeye başladı. Sınırların genişlemesiyle birlikte baraj suları, köy sınırları içerisinde yer alan bir evin avlusuna ulaştı.
Suyun yükselmesinden önce tamamen karada ve kurak bir alanda yer alan söz konusu ev, su seviyesindeki artışın ardından bambaşka bir silüete büründü. Çevresinin sularla çevrilmesiyle birlikte yapı, kıyı şeridinde yer alan "göl manzaralı" bir ev görünümü kazandı.
Son Dakika › Yaşam › Dün karadaydı, bugün adeta bir ada! O ev artık göl manzaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?