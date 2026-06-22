Dün karadaydı, bugün adeta bir ada! O ev artık göl manzaralı - Son Dakika
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Dün karadaydı, bugün adeta bir ada! O ev artık göl manzaralı

22.06.2026 14:58
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Batman'ın merkeze bağlı Soğuksu (Zorköy) köyünde, Ilısu Barajı'ndaki su seviyesinin hızla artması ilginç bir manzarayı beraberinde getirdi. Baraj sularının köydeki bir evin yanı başına ulaşmasıyla, bir zamanlar tamamen karada yer alan yapı adeta gölün ortasında kalmış manzaralı bir eve dönüştü.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli vizyon projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki yerleşim yerlerinde fiziki coğrafyayı değiştirmeye devam ediyor. Batman merkezine bağlı Soğuksu (bilinen adıyla Zorköy) köyünde kameralara yansıyan son görüntüler ilginç anlara sahne oldu.

BARAJ SULARI EVİN İÇİNE KADAR GİRDİ

Bölgede son dönemde artan su seviyesi, Soğuksu'daki yerleşim alanlarını doğrudan etkilemeye başladı. Sınırların genişlemesiyle birlikte baraj suları, köy sınırları içerisinde yer alan bir evin avlusuna ulaştı.

KARADAKİ YAPI 'GÖL EVİNE' DÖNÜŞTÜ

Suyun yükselmesinden önce tamamen karada ve kurak bir alanda yer alan söz konusu ev, su seviyesindeki artışın ardından bambaşka bir silüete büründü. Çevresinin sularla çevrilmesiyle birlikte yapı, kıyı şeridinde yer alan "göl manzaralı" bir ev görünümü kazandı.

Ilısu Barajı, Batman, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dün karadaydı, bugün adeta bir ada! O ev artık göl manzaralı - Son Dakika

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