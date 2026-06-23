Fenerbahçe\'de kıyım başladı! İki yıldız "Güle güle" dediler

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer ve kadro planlaması çalışmaları hız kazandı.
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'de özellikle kaleci mevkisindeki yoğunluk teknik heyetin gündemindeki konuların başında geliyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Mert Günok, Ederson, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin olmak üzere toplam beş kaleci bulunuyor.
İddialara göre yönetim, yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu daraltmayı planlıyor. Bu doğrultuda en az iki file bekçisiyle yolların ayrılması beklenirken, ayrılığa en yakın isimlerin Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat olduğu belirtiliyor.
Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Dominik Livakovic'in geleceğine turnuva sonrasında karar vereceği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etse de gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürülüyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçiren İrfan Can Eğribayat'ın ise yeni sezon planlamasında yer almadığı iddia edildi. Sözleşmesinin son yılına giren 27 yaşındaki kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de kaleci operasyonunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yönetimin hem kadro maliyetini düşürmek hem de rotasyonu daha dengeli hale getirmek için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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