CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar - Son Dakika
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CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

23.06.2026 10:25
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CHP İzmir İl Başkanlığı’nda, görevden alınan Çağatay Güç’ün yerine mahkeme kararıyla göreve iade edilen Utku Gümrükçü’nün il binasına gelişi sırasında partililer arasında arbede yaşandı. Özgür Özel’in fotoğraflarının zarar gördüğü ve tarafların birbirini suçladığı gerginliğin ardından açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, göreve geliş yöntemine ilişkin üzüntüsünü dile getirerek tüm örgütü sakin olmaya çağırdı.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun atadığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine Utku Gümrükçü göreve getirildi. Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevi devraldı. Ancak devir teslim sürecinde binada bulunan partililer arasında tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. 

ÖZEL'İN FOTOĞRAFINI PARÇALADILAR 

Arbede esnasında CHP İzmir İl Başkanlığı binasına giren bazı kişilerin Özgür Özel’e ait fotoğrafları duvardan indirerek ayaklar altına alıp parçaladığı görüldü. Tarafların karşılıklı sözlü tartışmaları bina dışında da bir süre devam etti.

CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

MİLLETVEKİLİ DENİZ YÜCEL'DEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Yaşanan olayların ardından değerlendirmede bulunan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, taraflara sakin olma çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Utku Gümrükçü benim kardeşim, yol arkadaşımdır. Ancak böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm. Bugünleri aşacağız, herkes sakin olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Deniz Yücel, Çağatay Güç, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar - Son Dakika
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