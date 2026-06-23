İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal - Son Dakika
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İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

23.06.2026 11:06
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Arizona'nın kavurucu sıcağında kamp yapmasının zorunlu olmadığı iddiası futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. TFF'nin maliyet nedeniyle itiraz hakkını kullanmadığı öne sürülürken, eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

Turnuva boyunca Arizona'nın kavurucu sıcağında kamp yapan millilerin yaşadığı fiziksel yıpranmanın ardından, kamp merkezi seçimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İşin altından para çıktı! <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

"FIFA MECBUR BIRAKTI" SAVUNMASI ÇÖKTÜ İDDİASI

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, play-off yoluyla Dünya Kupası'na katılınması nedeniyle FIFA'nın Arizona'daki kamp merkezini belirlediğini ifade etmişti.

Ancak ortaya atılan iddialara göre FIFA'nın Arizona Athletic Grounds tesisini zorunlu tutmadığı, yalnızca önerilen kamp merkezleri arasında gösterdiği öğrenildi. Buna rağmen TFF'nin kamp yerinin değiştirilmesi için herhangi bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

MALİYET HESABI İDDİASI

İddiaların en dikkat çeken kısmı ise mali boyut oldu. FIFA'nın önerdiği tesisler dışında farklı bir kamp merkezi tercih eden federasyonların ek konaklama ve organizasyon maliyetlerinin bir bölümünü karşılaması gerekiyor. Bu nedenle TFF'nin ilave maliyet oluşmaması adına Arizona seçeneğini kabul ettiği ve alternatif arayışına girmediği iddia edildi.

İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

RAKİPLERİMİZ FARKLI YOL İZLEDİ

Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin ise FIFA'nın ilk önerilerini kabul etmediği belirtiliyor. Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Japonya ve Avusturya gibi ülkelerin kendi ihtiyaçlarına uygun kamp merkezleri belirlemek için ekstra maliyetleri göze aldığı ifade ediliyor.

İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

FRANSA ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Fransa Milli Takımı'nın ilk etapta planlanan kamp merkezinden vazgeçerek farklı bir tesise geçtiği ve maçlarını oynayacağı stadyumun zemin özelliklerine uygun özel antrenman sahaları hazırlattığı aktarıldı. Bu sayede hem ulaşım süresinin azaltıldığı hem de oyuncuların fiziksel yükünün minimum seviyede tutulduğu belirtildi.

İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle turnuvaya erken veda etmesinin ardından, yalnızca saha içindeki performans değil organizasyon tercihleri de sorgulanmaya başladı. Arizona'daki kamp kararının gerçekten zorunlu olup olmadığı ve federasyonun süreçteki rolü, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    eee şimdi ne olacak. kim bunun hesabını verecek 4 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Aman hesap sorayım demeyin, sonra şikayet eder Reisine :)) 3 0
  • c5nmzbwwhc c5nmzbwwhc:
    başka yerde kamp yapılsaydı alt üst etmiştik turnuvayı. bırakın bu işleri bizim takımdan bir halt olmayacağı belliydi sağa sola çamur atmaya gerek yok 0 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Çakma delikanlı 1 0 Yanıtla
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Futbolculara primler veriliyodu. Bodrumdan villalar veriliyodu 1 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    inanırım ellerinden bişey gelmez bunların heleki baştaki futboldan gelmediğinden ne bilsin öyle konuları… 1 0 Yanıtla
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