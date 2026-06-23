Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Avrupa\'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
23.06.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen "ejderha sıcakları" için dış basında dikkat çeken uyarılar yapıldı. Aşırı sıcak hava dalgasının özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar açısından ciddi risk oluşturduğu belirtilirken, bazı değerlendirmelerde bir hafta içinde 25 bin kişinin hayatını kaybedebileceği iddia edildi. Yetkililer, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara ve yurt dışında yakınları bulunanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Kuzey Afrika üzerinden gelen aşırı sıcak hava kütlesinin kıta genelinde etkili olacağını belirtirken, birçok ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda ülkede alarm seviyeleri yükseltilirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunuyor.

"25 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Dış basında yer alan haberlerde, "ejderha sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının Avrupa genelinde ciddi can kayıplarına yol açabileceği öne sürüldü.

Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Bazı değerlendirmelerde, sıcaklıkların özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar üzerinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği, bir haftalık süreçte can kaybı sayısının 25 bine ulaşabileceğinin iddia edildiği aktarıldı.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Uzmanlar, aşırı sıcakların yalnızca gündüz saatlerinde değil, gece boyunca da etkisini sürdüreceğine dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde asfalt ve beton yapıların oluşturduğu ısı adası etkisinin riski artırabileceği belirtiliyor.

Sağlık uzmanları ise bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş ışığından kaçınılması ve yaşlı yakınların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

YURT DIŞINDA YAKINLARI OLANLARA UYARI

Sıcak hava dalgasının Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olmasının beklendiği süreçte, yurt dışında yaşayan milyonlarca kişi için de risk oluşabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havaya karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

11:06
Milli Takım’da Arizona krizi “Mecburduk“ denilen işin altından para çıktı
Milli Takım'da Arizona krizi! "Mecburduk" denilen işin altından para çıktı
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
08:55
Sen misin AVM denetlemeye kalkan Emniyet’ten ilk fotoğraflar geldi
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:16:45. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.