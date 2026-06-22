Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti - Son Dakika
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Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Taşacak Bu Deniz\'de yaprak dökümü! Gezep\'ten sonra bir isim daha veda etti
22.06.2026 13:02
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Yeni sezon öncesi kadrosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinden peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde projeye veda eden Onur Dilber'in ardından, dizide "Melina Miryano" karakterine hayat veren usta oyuncu Gerçek Alnıaçık da yapımdan ayrıldığını duyurdu.

Ekranların büyük ilgiyle takip edilen iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz", yeni sezon öncesi kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Onur Dilber’in projeden ayrılmasının ardından, dizinin ana hatlarını şekillendiren bir diğer usta isim de ekibe veda etti. Dizide "Melina Miryano" karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık, hikayesinin son bulduğunu duyurdu.

PEŞ PEŞE GELEN VEDALAR

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle reyting listelerinde adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz, yeni sezona büyük bir kabuk değişimiyle girmeye hazırlanıyor. Yapım tarafının hikayeyi tazelemek adına kadroda büyük bir değişime gitme kararı almasının ardından, setten peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Sevilen oyuncu Onur Dilber’in vedasının şoku henüz atlatılamamışken, dizinin gidişatına yön veren Melina karakterinin de projeden ayrılması şok etkisi yarattı.

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

9 BÖLÜMLÜK MACERA SEZON SONUNA KADAR UZADI

Dizide canlandırdığı Melina Miryano rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Gerçek Alnıaçık, projeden resmen ayrıldığını yaptığı duygusal bir açıklamayla doğruladı. Projeye aslında çok kısa süreli bir konuk oyunculuk planıyla dahil olduğunu belirten Alnıaçık, yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."

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Son Dakika Magazin Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti - Son Dakika

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