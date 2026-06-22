KAZA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever'in (78) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kazanın ardından yakınlarının Günsever'e doğru panikle koşarak çığlık attıkları duyuldu. Soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Yaşlı Kadın Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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