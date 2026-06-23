Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmesi, kadro yapılanmasını yeniden tartışmaya açtı.

Ay-yıldızlı ekip iki maçta da gol sevinci yaşayamazken, santrfor bölgesindeki eksiklik futbol kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında geldi.

"MONTELLA SANTRFORDAN ŞİKAYETÇİ"

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan yaptığı açıklamada teknik direktör Vincenzo Montella'nın forvet hattından memnun olmadığını öne sürdü.

Arslan, "Montella'nın santrfor konusunda ciddi şikayetleri var. Türkiye'de Cenk Tosun'dan sonra istediği seviyede bir santrfor bulamadığını düşünüyor. Deniz Gül'ü de yeterli görmüyor" ifadelerini kullandı.

TFF'NİN DEVŞİRME FORMÜLÜ İDDİASI

Mehmet Arslan'ın açıklamalarına göre Türkiye Futbol Federasyonu bu sorunu çözmek için farklı bir formül üzerinde çalışıyor. Arslan, "Bir devşirme modeline gidilebilir. Avrupa Şampiyonası elemelerinde devşirme bir golcüyü milli takım formasıyla görme ihtimalimiz var. Büyük olasılıkla siyahi bir forvet hazırlanıyor" dedi.

AKILLARA RHIAN BREWSTER GELDİ

Bu açıklamaların ardından futbol kamuoyunda ilk akla gelen isim Rhian Brewster oldu. Daha önce Stefan Kuntz döneminde de gündeme gelen Brewster'ın Türk Milli Takımı'nda oynama ihtimali uzun süre tartışılmıştı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇEBİLİR

2000 yılında Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rhian Brewster'ın babası ise Barbados kökenli. İngiltere doğumlu olan golcü futbolcu, bugüne kadar İngiltere A Milli Takımı'nda forma giymediği için Türkiye adına oynama hakkına sahip bulunuyor. Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool forması da giyen Brewster, 2020 yılında Sheffield United'a transfer olmuştu.

GÖZLER TFF'DE

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, devşirme forvet iddiası futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Milli takımın gol yollarındaki sorununu çözmek için nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.