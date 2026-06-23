Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi - Son Dakika
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Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
23.06.2026 15:39
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Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Malang Sarr transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız stopere yıllık 8 milyon euro teklif ettiği, transferin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına yetiştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Bir süredir Malang Sarr transferi üzerinde çalışan Fenerbahçe, görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki savunmacıya sarı-lacivertli yönetimin imza parası dahil yıllık 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

SARR'IN TALEBİ DAHA YÜKSEK

Fransız futbolcunun ise imza parası hariç yıllık 8 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, iki tarafın da ortak noktada buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MARSİLYA DA DEVREDE

Malang Sarr için yalnızca Fenerbahçe'nin devrede olmadığı da ortaya çıktı. Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Marsilya'nın da deneyimli stoperle ilgilendiği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin transferde önemli avantaj elde ettiği konuşuluyor.

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Fenerbahçe yönetiminin planı, transferi kısa süre içerisinde tamamlayarak oyuncuyu 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek. Teknik heyetin savunma hattındaki eksikliği kamp dönemi tamamlanmadan gidermek istediği belirtiliyor.

LENS'İN VAZGEÇİLMEZLERİNDENDİ

Geride kalan sezonda Lens formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Malang Sarr, takımının ligde oynadığı 34 maçın 33'ünde görev aldı. Savunmadaki istikrarıyla dikkat çeken Fransız futbolcu, sezonu 1 asistle tamamladı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinirken, Fenerbahçe cephesi kısa süre içerisinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise savunmaya yapılacak bu önemli takviyenin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi - Son Dakika

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