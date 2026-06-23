Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı

23.06.2026 12:54
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Fenerbahçe'nin yeniden transfer ettiği Vedat Muriqi, La Liga 2025/26 sezonunda penaltısız attığı 18 golle zirveye çıktı. Kosovalı yıldız, Mbappe, Lewandowski, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

La Liga 2025/26 sezonu penaltısız gol krallığı sıralamasında Vedat Muriqi listenin ilk sırasında yer aldı. Mallorca formasıyla başarılı bir sezon geçiren tecrübeli forvet, penaltı kullanmadan attığı 18 golle zirvenin sahibi oldu.

MBAPPE VE LEWANDOWSKI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Açıklanan listede Vedat Muriqi'nin hemen ardından 17 golle Kylian Mbappe ikinci sırada yer aldı. Barcelona'nın yıldızları Ferran Torres 16 golle üçüncü, Lamine Yamal ise 13 golle dördüncü sıraya yerleşti. Listenin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski de 13 golde kalırken, Vedat Muriqi'nin gerisinde yer aldı.

Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı

FENERBAHÇE'YE MORALLİ GELİYOR

Sarı-lacivertlilerin yeniden kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, transfer öncesinde Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan La Liga'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, Mallorca formasıyla yalnızca gol sayısıyla değil, takımına yaptığı skor katkısıyla da öne çıktı.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, yıllar sonra yeniden Kadıköy'e döndü. Mbappe, Lewandowski, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızlarının önünde yer aldığı istatistik ise sarı-lacivertli taraftarların heyecanını daha da artırdı.

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Son Dakika Spor Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı - Son Dakika

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