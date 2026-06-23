Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

23.06.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lucas Torreira, Boca Juniors'a transferinin hiçbir zaman yakın olmadığını belirterek Galatasaray ile iki yıllık sözleşmesine odaklandığını söyledi. Uruguaylı futbolcu, gelecekte Boca Juniors'ta oynama ihtimaline ise kapıyı tamamen kapatmadı.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkında çıkan Boca Juniors haberlerine açıklık getirdi. Uruguaylı futbolcu, Arjantin temsilcisine transferinin hiçbir aşamada yakın olmadığını ifade etti.

"ASLA YAKIN OLMADIM"

Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Torreira, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor." dedi.

Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI

Adının son dönemde sık sık Boca Juniors ile anıldığının hatırlatılması üzerine konuşan Torreira, transfer söylentilerinin abartıldığını belirtti. Uruguaylı oyuncu, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

GELECEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Galatasaray'daki kariyerine odaklandığını vurgulayan Torreira, gelecekte Boca Juniors forması giyme ihtimaline de tamamen kapıyı kapatmadı. 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..." sözleriyle Arjantin ekibine olan ilgisini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 46 maçta görev aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Lucas Torreira, Boca Juniors, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı
Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu Kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla cansız bedeni bulundu
100. Gazi Koşusu’nda koşacak safkanlar belli oldu 100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’dan vazgeçmiyor Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:02
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı Fransa’da en az 18 kişi hayatını kaybetti
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.