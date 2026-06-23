Lucas Torreira'dan Boca Juniors iddialarına yanıt

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkında çıkan Boca Juniors haberlerine açıklık getirdi. Uruguaylı futbolcu, Arjantin temsilcisine transferinin hiçbir aşamada yakın olmadığını ifade etti.

"ASLA YAKIN OLMADIM"

Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Torreira, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor." dedi.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ HATIRLATTI

Adının son dönemde sık sık Boca Juniors ile anıldığının hatırlatılması üzerine konuşan Torreira, transfer söylentilerinin abartıldığını belirtti. Uruguaylı oyuncu, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek." ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Galatasaray'daki kariyerine odaklandığını vurgulayan Torreira, gelecekte Boca Juniors forması giyme ihtimaline de tamamen kapıyı kapatmadı. 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..." sözleriyle Arjantin ekibine olan ilgisini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 46 maçta görev aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.