Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti

Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası\'na veda etti
23.06.2026 08:25
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Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün karşısında geriye düşen Cezayir, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk galibiyetini alan Cezayir umutlarını son maça taşırken, Ürdün turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün ile Cezayir kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, ilk gol Ürdün'den geldi. Baskısını artıran Ürdün, 36. dakikada Al-Rashdan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Ürdün soyunma odasına üstün girdi.

CEZAYİR'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Cezayir, beraberlik golü için baskısını artırdı. Aradığı golü bulan Kuzey Afrika temsilcisi, skoru eşitledikten sonra üstünlük golünü de bularak mücadelede öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cezayir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Cezayir, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti. İlk iki maçında puan alamayan Ürdün ise gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti.

UMUTLAR SON MAÇA KALDI

Cezayir, aldığı kritik galibiyetle son hafta öncesinde tur umutlarını korudu. Kuzey Afrika ekibi, gruptaki son maçında alacağı sonuca göre üst turlar için mücadele etmeye devam edecek.

Dünya Kupası, Cezayir, Ürdün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti - Son Dakika

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