100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

100. Gazi Koşusu\'nda koşacak safkanlar belli oldu
22.06.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Koşusu'nun 100. yılı, Türk atçılığı için tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Yarışta, 50 milyon TL'lik resmi birincilik ikramiyesi ve 50 milyon TL'lik özel ödül ile toplam ödül havuzunun 100 milyon TL'ye ulaşması, organizasyona olan ilgiyi artıracak ve rekabeti daha da kızıştıracak. İşte Gazi Koşusu'nda mücadele edecek safkanlar...

Türk yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan ve bu yıl dalya demeye hazırlanan Gazi Koşusu öncesinde geri sayım hızlandı. Cumhuriyet tarihinin en köklü spor geleneklerinden biri olan dev derbi için asil kayıt yaptıran safkanlar ile yedek sıralaması resmiyet kazandı. Yarış severlerin merakla beklediği kesin jokey deklareleri ise cuma günü tamamlanacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜL HAVUZU

1927 yılından beri aralıksız düzenlenen ve Türk atçılığının "derbisi" kabul edilen Gazi Koşusu, 100. yılına özel tarihi bir ikramiye ile taçlandırılıyor. Bu yılki yarışın resmi birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Bunun yanı sıra, "100. Yıl Özel Ödülü" kapsamında kazanan safkanın sahibine 50 milyon TL daha ödeme yapılacak. Böylece şampiyonluğa ulaşacak atın sahibi, tek bir yarışta toplam 100 milyon TL'lik rekor bir ödülün sahibi olacak.

100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

DEV YARIŞ PAZAR GÜNÜ VELİEFENDİ'DE

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yeteneklerini sergileyeceği bu tarihi mücadele, geleneksel olarak 2400 metre çim pistte koşulacak.

100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

YEDEK LİSTESİ NETLEŞTİ

Açıklanan resmi listeye göre yarışın yedek safkanları sırasıyla Super Tomo (23), Falconnidae (24), Shadow Soldier (25), Rand Al Thor (26) ve Bizon (27) olarak belirlendi. Asil listede yer alan 22 İngiliz tayından herhangi birinin yarış gününe kadar koşudan çekilmesi durumunda, bu safkanlar sıralamalarına göre start alma hakkı kazanacak.

100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu

100. Gazi Koşusu'nda Kayıtlı Safkan Listesi:

  • AIMUS LIBERATUS
  • ALMIGHTY ESPRIT
  • ANSHBA
  • BALLAD KING
  • BAY NALCAKAN
  • BRANDO
  • ERSELE BEYI
  • GOLDRAKHAN
  • JAZZ RUNNER
  • JOYFUL FOREVER
  • KRALIN DANSI
  • MANDRAKE
  • MASSIMO SUPREMO
  • METAL HEART
  • MUCHO BUENO
  • RABOVO
  • SILENT TREATMENT
  • THE REAL ONE
  • UPAMECANO
  • WHIZBANG
  • JAEHAERA
  • NEURO MATH
  • SUPER TOMO (1. Yedek)
  • FALCONNIDAE (2. Yedek)
  • SHADOW SOLDIER (3. Yedek)
  • RAND AL THOR (4. Yedek)
  • BIZON (5. Yedek)

Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
Avrupa’da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor
Filenin Sultanları, Çin’i de devirdi Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi
Cengiz Ünder’e sevindirici haber Cengiz Ünder'e sevindirici haber
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
Archie Brown’a 16 milyonluk teklif Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
Filenin Sultanları’nın maçına damga vuran halay sevinci Filenin Sultanları'nın maçına damga vuran halay sevinci

19:36
Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
19:25
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
18:48
Beşiktaş’tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor’a imza attı
Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı
17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 19:51:15. #7.13#
SON DAKİKA: 100. Gazi Koşusu'nda koşacak safkanlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.