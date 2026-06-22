Ufuk Bayraktar Davasında Beraat Kararı - Son Dakika
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Ufuk Bayraktar Davasında Beraat Kararı

Ufuk Bayraktar Davasında Beraat Kararı
22.06.2026 17:14
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Mahkeme, Ufuk Bayraktar'ın davasında şikayet yokluğu nedeniyle davayı düşürdü.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeyi koruma adı altında para istediği ve işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Volkan Akbaş'ın beraatine, Ufuk Bayraktar hakkındaki suç yönünden ise şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşmesine hükmetti. Karara sevinen Ufuk Bayraktar, "Yanlış anlaşılma oldu diye öğrencilere, gençlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda bir işletmeyi koruma adı altında para istediği ve işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ile taraf avukatları katıldı.

Davanın önceki celsesinde Bayraktar, müştekiden haraç istemediğini, olayın yanlış anlaşıldığını ve amacının mahalledeki gençlere iş imkanı sağlamak olduğunu savunmuştu. Müşteki Ahmet P. ise olayın ardından sanıklardan şikayetçi olmadığını beyan etmişti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısının ardından savunma yapan sanık Volkan Akbaş, "Daha önce söylediğim ifadelerimi aynen tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Ufuk Bayraktar ise savunmasında, "Ben böyle bir suç işlemedim. Son 9 ay içinde çok zor günler geçirdim, reçeteli ilaç kullanmaya başladım. Ahmet beyi tanırım, dükkanlarımız arasında 35 metre mesafe var. Dükkanlarını açtıklarında hayırlı olsun ziyaretine gittik. Alkolle ilgili sıkıntılarım var. Keşke rahatsız olduklarını söyleselerdi. Kesilmiş bir video sizin karşınıza getirildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müştekinin hesapların ödenmediğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmadığını, olayın esnaf arasında yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğunu belirterek, "Müvekkilimizin yüksek geliri vardır, 10 bin liraya ihtiyacı yoktur. Aynı gün yaklaşık 20 bin liralık hesap ödemiştir. Müşteki de şikayetçi olmadığını beyan etmiştir" diyerek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Volkan Akbaş'ın beraatine hükmetti.

Mahkeme, Ufuk Bayraktar hakkında şikayete bağlı suç yönünden müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yağma suçu oluşmadığı kanaatine ulaştı. Yaralama suçundan da davanın düşürülmesine hükmetti. Karar sevinen Bayraktar, duruşma salonundan çıktıktan sonra, "Yanlış anlaşılma oldu diye öğrencilere, gençlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ufuk Bayraktar Davasında Beraat Kararı - Son Dakika

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