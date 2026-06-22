Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili yeni sezon planlamasını netleştirdi.

ABDÜLKERİM İLE YOLA DEVAM

Transfer olduğu ilk günden bu yana sergilediği performansla Süper Lig'in en etkili isimlerinden biri haline gelen milli stoper, önümüzdeki sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un kozu olmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin üst üste elde ettiği şampiyonluklarda çok büyük bir pay sahibi olan deneyimli savunmacı, yeni dönemin ideal 11 planlamasında da yerini koruyor.

TAKVİYE GELSE DE YERİ GARANTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı’nın yanı sıra kadroda bulunan Wilfried Singo ve Davinson Sanchez gibi güçlü isimlerin yanına bir transfer daha istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu üç kaliteli ismi tatlı bir rekabete sokacak ve savunma rotasyonunu daha da güçlendirecek üst düzey bir stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu takviyeye rağmen Abdülkerim'in takım içindeki vazgeçilmez yerinin değişmeyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Abdülkerim Bardakcı, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli savunmacı, bu maçların 44'ünde ilk 11'de görev aldı.