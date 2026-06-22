Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin formasını giyen Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.
Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenmek amacıyla görev yaptığı Hollanda ekibi FC Dordrecht'ten ayrıldı.
ESPN'nin haberine göre; 45 yaşındaki çalıştırıcı pazartesi sabahı FC Dordrecht'teki oyuncularla bir araya gelerek vedalaştı. Veda işlemlerinin ardından Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki yeni görevine başlamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.
Hollanda kulübünün daha önce "Bırakmayacağız" yönündeki açıklamalarına rağmen bu ayrılığın gerçekleştiği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin, Dirk Kuyt'ın sözleşmesini feshedebilmesi için FC Dordrecht kulübüne tazminat ödeyeceği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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