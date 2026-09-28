Mersin\'de kahvehaneye silahlı saldırı: 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 4 yaralı

Mersin'de kahvehaneye silahlı saldırı: 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus'a bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bir kahvehane kurşunlandı. İddiaya göre semt pazarı alanına gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla peş peşe ateş açıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Atlı (71) kurtarılamazken 4 yaralıdan birinin durumu ağır. Polis, saldırganın attığı silahı bir evin bahçesinde buldu ve yakalama çalışması başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KAPÜŞONLU SALDIRGAN ÇANTADAN SİLAH ÇIKARDI
Olay, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı.
Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
71 YAŞINDAKİ MEHMET ATLI KURTARILAMADI
Yaralılardan Mehmet Atlı (71), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SİLAH BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU
Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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