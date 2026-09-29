Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız - Son Dakika
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Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

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Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı Kabine Toplantısı’nın ardından dikkat çeken mesajlar verdi. Çiftçi, vatandaşların emeğine ve birikimine yönelik her türlü müdahaleye karşı devletin kararlı tutumunu vurgulayarak, “Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, vatandaşların alın teri ve birikimine yönelik girişimlere karşı kararlılık mesajı verirken, “Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız” ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI’NDA SERMAYE PİYASALARI ELE ALINDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda Türkiye ve dünyanın gündemindeki başlıkların yanı sıra sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrasında yaptığı açıklamalara dikkat çekti.

“EN BÜYÜK YOL GÖSTERİCİMİZ OLACAK”

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası ortaya koyduğu yaklaşımın kendileri için yol gösterici olduğunu belirterek Erdoğan’ın şu sözlerini aktardı:

“İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur.”

Erdoğan’ın sözlerini paylaşımında aktaran Çiftçi, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kimse bizi, başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi, milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz.”

Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ AZİZ MİLLETİMİZDİR”

Çiftçi’nin paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin hakkının korunmasına ilişkin sözleri de yer aldı:

“Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir: Biz, ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark, işte budur.”

“86 MİLYONUN EKONOMİK GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSUYSA…”

Erdoğan’ın açıklamasının son bölümünü de paylaşan Çiftçi, ekonomik güvenlik ve refah vurgusuna yer verdi:

“Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise, bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.”

“KİRLİ ELLERİ MUTLAKA KIRARIZ”

Bakan Çiftçi, paylaşımının sonunda İçişleri Bakanlığı olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların kazanç ve birikimlerine yönelik tehditlere karşı şu mesajı verdi:

“İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız.”

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    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    fon fatmaya ne yaptınız mesela… 0 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Köpek köpegi istirmaz. Herkezin vsr bir dsyisi olan vatandasa oldu bir bardak su icin diyecekler sonunda 0 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    buna sebep veren görevini zamanında düzgün yapmayan spk bddk takssbank masak vs bunlara ne olacak 0 0 Yanıtla
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