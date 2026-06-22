Özgür Özel'in CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze törenine gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazısı söküldü.
CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası olan Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Feyzi Tunç Türeli, kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı.
Törene Özgür Özel'in gönderdiği çelenk damga vurdu. Özel'in gönderdiği çelenkte "CHP Genel Başkanı" yazdığı görüldü. Çelenge müdahale ederek üzerindeki yazı kaldırıldı.
Son Dakika › Özgür Özel › Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı - Son Dakika
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