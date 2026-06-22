Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Doğrucu:

yaw CHP li değilim de aslında bu kokuşuk siyaset sahnesinde hiçbir partiyi tutmuyorum bu kadarda çamurlaşma yahu indirildiğin yerdeymiş gibi tavır yapıyorsun biraz ağır ol yahu devletin yasası seni sildi hukuken indirildin mücadeleni efendice ver ne bu yani kuma gelince terkedilmiş gelinler gibi davranıyorsun.