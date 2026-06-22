Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

22.06.2026 16:53
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CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze törenine Özgür Özel'in gönderdiği çenek damga vurdu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Özel'in gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazılı unvan kısmı söküldü.

Özgür Özel'in CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli’nin cenaze törenine gönderdiği çelenkteki "CHP Genel Başkanı" yazısı söküldü. 

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CENAZEYE DAMGA VURAN ÇELENK

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası olan Emekli Hava Savunma Albayı Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Feyzi Tunç Türeli, kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ile Türeli'nin yakınları katıldı.

"CHP GENEL BAŞKANI" YAZISI SÖKÜLDÜ

Törene Özgür Özel'in gönderdiği çelenk damga vurdu. Özel'in gönderdiği çelenkte "CHP Genel Başkanı" yazdığı görüldü. Çelenge müdahale ederek üzerindeki yazı kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Aşkın Türeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Chp den ülkeye fayda gelmez, zihniyetleri çürümüş 1 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    tosun paşalar karşılaşırsa :) hangisi gerçek hangisi sahte tosun :) 0 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    sen cumhur genel özel genel başkanı yapsaydın kendini çakışmış 0 1 Yanıtla
  • Doğrucu Doğrucu:
    yaw CHP li değilim de aslında bu kokuşuk siyaset sahnesinde hiçbir partiyi tutmuyorum bu kadarda çamurlaşma yahu indirildiğin yerdeymiş gibi tavır yapıyorsun biraz ağır ol yahu devletin yasası seni sildi hukuken indirildin mücadeleni efendice ver ne bu yani kuma gelince terkedilmiş gelinler gibi davranıyorsun. 0 1 Yanıtla
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