Avrupa Sıcak Hava Dalgasına Teslim - Son Dakika
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Avrupa Sıcak Hava Dalgasına Teslim

23.06.2026 11:02
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Fransa'da 18 kişi hayatını kaybederken, aşırı sıcaklar birçok şehirde rekor kırıyor.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açarken, Fransa'da sıcaklığa bağlı olaylar nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa, yaz mevsiminin başında etkisini artıran aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Kıta genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, buna bağlı olarak sağlık sorunları ve can kayıplarında artış yaşandı. Fransa'nın Bordeaux şehirnde sıcaklık 41,9 dereceye yükselerek, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kaydedilen rekoru kırdı. Poitiers şehrinde ise termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle 1947'de kaydedilen rekor geride kaldı. Vaucluse şehrine bağlı yerleşim yeri Carpentras'ta otomobilde anneleri tarafından baygın halde bulunan 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bordeaux'da ise sıcak hava dalgasının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle 80 ile 95 yaşları arasındaki 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca ülkede Pazar ve Pazartesi günlerinde toplamda 13 kişi boğularak öldü. Fransız Sivil Güvenlik Servisi Sözcüsü Jerome Boulanger, yaptığı açıklamada, "Yalnızca gözetim altında bulunan yerlerde yüzün" dedi.

Kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı

Başkent Paris'in de aralarında bulunduğu ülkenin birçok şehri için sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı. Fransa yetkilileri, ülke genelinde her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin sokaklara çıktığı Fete de la Musique (Müzik Bayramı) kapsamında kamusal alanlarda alkol tüketimini yasakladı. Fransa Başbakanlık Ofisi'nden "Devlet ve bağlı kurumlar tarafından düzenlenen tüm etkinlikler için, alkol ikram edilmemesi yönünde talimat verilmiştir" açıklaması yapıldı. Başbakanlık, alkol tüketimine getirilen sınırlamaların, "acil durum ile sağlık hizmetlerini korumayı ve sağlık personelinin en savunmasız hastalara bakım sağlamaya odaklanmasına imkan tanımayı" amaçladığını bildirdi.

İngiltere'de bugünün yılın en sıcak günü olması bekleniyor

İngiltere'de meteoroloji uzmanları, bugünün yılın şu ana kadarki en sıcak günü olmasını bekliyor. İngiltere'nin ulusal meteoroloji kurumu Met Office tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki dört günlük sıcaklıkların bazı bölgelerde 39 derecenin üzerine çıkabileceği ve bunun 1957 ile 1976 yıllarında kaydedilen 35,6 derecelik haziran rekorunu açık şekilde aşacağı bildirildi.

İtalya'da kırmızı alarm

İtalya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Milano, Torino, Venedik, Bologna, Floransa ve Roma'nın da aralarında bulunduğu 12 şehir için kırmızı alarm uyarısı yayımladı. Karar, birkaç gündür 35 santigrat derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından alındı. Aşırı sıcaklara bağlı artan elektrik talebi nedeniyle Torino'da aralıklı elektrik kesintileri yaşandı. Enerji şirketi Iren tarafından yapılan açıklamada, çalışan vardiyalarının iki katına çıkarıldığı ve ilave jeneratörler eklendiği bildirildi.

İspanya'da sıcaklıklar normalin 5 ila 10 derece üzerine çıkacak

İspanya Devlet Meteoroloji Servisi Aemet, Çarşamba gününe kadar "aşırı yüksek" sıcaklıklar beklendiğini bildirdi. Açıklamada, "Yılın bu dönemi için normalin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar görüyoruz ve bazı kuzey bölgelerinde bu fark ortalamanın 10 dereceden de fazla üzerinde" denildi. İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentinde de sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Belçika'da turuncu alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Çarşamba gününden itibaren ülkenin büyük bölümü için sıcaklıkların 38C'ye kadar çıkmasının beklendiği gerekçesiyle turuncu sıcak hava uyarısı yayımladı. Uyarının yarın kıyı kesimi hariç ülkenin geri kalanına da genişletileceği ve cuma gününe kadar yürürlükte kalacağı bildirildi. RMI'ye göre; hafta boyunca olağanüstü yüksek sıcaklıkların devam etmesi, birçok bölgede sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesi ve ülkenin kuzeydoğusunda yer yer 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafta ilerledikçe yer yer sıcaklığa bağlı fırtınaların da oluşabileceği ifade edildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa Sıcak Hava Dalgasına Teslim - Son Dakika

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