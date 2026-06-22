4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı - Son Dakika
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4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı

4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı
22.06.2026 17:28
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Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde, kendisinden bir süre haber alınamayan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Emine Kurt, yakınları tarafından evinin pencere korkuluklarında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, evde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri koridorda kan izlerine rastladı.

Şanlıurfa’da, kendisinden bir süredir haber alınamayan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Emine Kurt, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının evinde yapılan incelemede koridorda kan izlerine rastlandı. Şüpheli ölümle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Emine Kurt’a telefonla ulaşamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, kadının yaşadığı giriş kattaki eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmaması üzerine endişelenen aile yakınları, pencereden içeriye baktı. Kurt’u pencerenin demir korkuluklarında hareketsiz halde gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde detaylı inceleme başlattı.

KORİDORDAKİ KAN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ: 1 GÖZALTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içinde yaptığı araştırmalarda, koridor bölümünde kan izlerine rastlandı. Kan izlerinin bulunması cinayet şüphesini güçlendirirken, polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emine Kurt’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 4 çocuk yetim kaldı! Pencereden içeri bakan yakınları telefona sarıldı - Son Dakika

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