Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin - Son Dakika
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Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş\'a kararını iletti: Beni bekleyin
21.06.2026 21:46
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Beşiktaş, son günlerde gündemine Dusan Vlahovic'i almıştı. Sırp yıldız için tüm şartları zorlamaya hazır olan siyah-beyazlılara, yıldız oyuncudan sürpriz bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyon olmak için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ın hedefinde İtalyan devi Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen Sırp golcü Dusan Vlahovic yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK KOZUNU DEVREYE SOKTU

Juventus ile olan kontratını yenilemeyen ve bu ayın sonunda serbest kalacak olan 26 yaşındaki santrfor, Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarında bulunuyor. Beşiktaş, bu zorlu transfer yarışında göreve getirdiği Vincenzo Italiano kozunu devreye soktu.

Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin

ESKİ HOCASINDAN TELEFON 

Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’da Dusan Vlahovic ile birlikte çalışan Vincenzo Italiano, eski öğrencisiyle bizzat iletişime geçti. Sırp golcüye Beşiktaş'ın yeni dönem projesini ve planlarını detaylıca anlatan tecrübeli teknik adam, kendisini yeniden takımında görmek istediğini belirterek ikna turlarına başladı. Yapılan bu görüşmede, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun tüm mali şartlarını karşılamaya hazır olduğu mesajı da net bir şekilde iletildi.

VLAHOVIC'TEN CEVAP

İtalyan teknik adamın sunduğu projeden etkilenen ve siyah-beyazlı kulübe olumlu bir mesaj gönderen Vlahovic'in, kariyeri için en doğru kararı vermek adına masadaki tüm teklifleri inceleyeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise Sırp yıldızdan gelecek son kararı beklemeye geçti.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin - Son Dakika

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