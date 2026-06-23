Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor - Son Dakika
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Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

23.06.2026 10:56
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Psikolog Esra Ezmeci, programına cezaevinden bir mahkumdan gelen bir mektupta yer alan dikkat çekici iddiaları paylaştı. Ezmeci, mektubu gönderen kişinin anlatımına göre annesini öldürmekten tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Aleyna Çakır'ı öldürmekten tutuklanan Ümitcan Uygun arasında duygusal içerikli bir mektuplaşma yaşandığının öne sürüldüğünü söyledi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan yeni bir iddia gündeme geldi. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, programında cezaevinden bir mahkumun avukatı aracılığıyla kendisine gönderildiği belirtilen bir mektupta yer alan ifadeleri izleyicilerle paylaştı.

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile <a class='keyword-sd' href='/umitcan-uygun/' title='Ümitcan Uygun'>Ümitcan Uygun</a> mektuplaşıyor

"TUĞYAN İLE ÜMİTCAN MEKTUPLAŞIYOR"

Ezmeci, mektubu gönderen kişinin Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı koğuşta kaldığını öne sürdüğünü belirtti. İddiaya göre, Aleyna Çakır'ı öldürmekten tutuklu bulunan Ümitcan Uygun ile annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter arasında mektuplaşma yaşanıyor. Mektupta, söz konusu yazışmaların duygusal bir boyuta ulaştığının ve ikili arasında bir ilişki bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esra Ezmeci, "Gerçekten buna çok şaşırdım. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor, hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Ezmeci ayrıca, iddiaya göre ikilinin mektuplaşarak tanıştığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Programda gündeme gelen söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı. İddiaların, Esra Ezmeci'nin programında okunan bir mektupta yer alan beyanlara dayandığı belirtildi.

Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Öldürülen Aleyna Çakır

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Son Dakika Güncel Esra Ezmeci cezaevinden gelen mektubu anlattı: Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor - Son Dakika

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