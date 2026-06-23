Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
23.06.2026 11:05
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ORC Araştırma'nın 26 ilde 3060 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran 2026 seçim anketinde siyasi dengeleri değiştirecek sonuçlar çıktı. Ankette AK Parti yüzde 30,5 ile zirvedeki yerini korurken, yeni parti kurma ihtimali konuşulan Özgür Özel’in muhtemel partisi yüzde 18,6 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise yüzde 15,2 oy oranıyla üçüncü sıraya gerileyerek yeni oluşumun gerisinde kaldı.

ORC Araştırma, 17-19 Haziran 2026 tarihleri arasında seçmenin nabzını tuttuğu son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen ankette, AK Parti yüzde 30,5 ile zirvedeki yerini korurken; "mutlak butlan" kararı sonrası yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel’in muhtemel partisi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

ARAŞTIRMA 26 İLDE YAPILDI 

ORC Araştırma’nın anketinde 26 ilden 3060 katılımcıya "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; AK Parti, yüzde 30,5 oy oranıyla birinci parti oldu. 

ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ PARTİSİ CHP’Yİ GEÇTİ

Anketin en çarpıcı sonucu ise CHP içindeki ayrışma senaryolarının sandığa yansıması oldu. Mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel’in kurması beklenen yeni siyasi partinin potansiyel oy oranı dikkat çekti. Sonuçlara göre, Özgür Özel'in yeni partisi yüzde 18,6 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 15,2 ile üçüncü sıraya geriledi. Bu tablo, Özel’in muhtemel partisinin mevcut CHP tabanından büyük bir destek aldığını ortaya koydu.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI VE SIRALAMASI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra siyasi partilerin oy tercihleri şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %30,5
  • Yeni Parti (Özgür Özel): %18,6
  • CHP: %15,2
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %7,4
  • İYİ Parti: %5,2
  • Zafer Partisi: %3,6
  • Büyük Birlik Partisi (BBP): %3,4
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • Saadet Partisi: %1,9
  • Anahtar Parti (A Parti): %1,6
  • Diğer: %1,9

Anketin grafiği; 

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz - Son Dakika

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