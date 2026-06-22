Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu - Son Dakika
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Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu

22.06.2026 16:38
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Sarıyer'de metruk binada, kaybolan kedisini arayan kadın içeride erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de kaybolan kedisini arayan bir kadın, metruk bir binada erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çürümeye başlayan cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

METRUK BİNADA CESET BULDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan kadın metruk binaya girdi. Bu sırada binanın içinde ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu

CESET ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de metruk binada kayıp kedisini arayan kadın ceset buldu - Son Dakika
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