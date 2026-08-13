Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında konuştu. Çiftçi “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun finansal ayakları hedef aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, örgütün Almanya'da 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiğini ve faaliyetlerini yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 GÖZALTI VAR, 13 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Henüz sıcak bir gelişme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçlarından dolayı Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı, üç şahıs yurt dışında, 10 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

“OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARINA YÖNELİK”

Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.

KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ

Örgütün yurt dışı yapılanması ve mali kaynaklarına ilişkin yürütülen takibi de açıklayan Çiftçi, "Şu anda biz biliyoruz; Avrupa'da, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Gündem Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Türkiyede kalsalardı operasyon yapılmayacakmıydı anlamadım 8 2 Yanıtla
  • Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik:
    yorum yapmıyorum syn bakan 3 3 Yanıtla
  • nilem2820 nilem2820:
    peki bu zamana kadar ne yapıldı hiç 4 1 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    GÜNAYDIN 1 0 Yanıtla
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