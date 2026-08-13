İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez

İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

KÖLN'DE 4 MİLYAR LİRALIK YENİ KARARGAH

Soruşturmanın finansal ayağı derinleşirken, grubun Almanya'nın Köln şehrinde inşa ettiği yeni merkez gündeme oturdu. Avrupa faaliyetlerinin tek elden yürütüleceği ana koordinasyon noktası olarak tasarlanan tesis, devasa bütçesiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik (17 dönüm) arazi üzerine kurulan 70 milyon euro maliyetli yapının özellikleri şu şekilde:

İdare, mescit ve yurt olmak üzere 3 ana bölüm

231 kişilik barınma kapasiteli yurt

Aynı anda 881 kişinin ibadet edebileceği alan

400 kişilik nikah salonu ve çeşitli ticari alanlar

172 araçlık otopark alanı

ALMAN DEVLETİNDEN DESTEK İDDİASI

Avrupa'daki en büyük yatırımlardan biri olan bu projenin hangi kaynaklarla finanse edildiği araştırılırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milyonlarca euroluk dev yapının inşası için Köln Belediyesi'nin ve Alman devletinin gruba doğrudan destek verdiği öne sürülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TÜM FAALİYETLERİ ORAYA KAYDIRACAKLARDI

NTV canlı yayınına katılarak operasyonun detaylarını ve Almanya'daki merkezin stratejik önemini değerlendiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hedefin örgütün finansal ayakları olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

"Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon."