Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha - Son Dakika
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Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkısının video klibi ve sözleri hakkında re'sen soruşturma başlattı. Açıklamada, klibin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Mabel Matiz" adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın, dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkısı ve video klibi hakkında soruşturma başlattı.

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

"MÜSTEHCENLİK" SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şarkı sözleri ve klibin görsel içeriğinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkıya ait video klibin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirilmekle, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Re'sen Soruşturma başlatılmıştır."

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Soruşturmaya konu olan şarkının bir bölümü şöyle:

"Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

 Bu gece bana gel, şeker ezelim

 Yaradan duysun da, muradımı versin de

 Yaz maz gelsin, gezinelim

 Garibim, "keşke"m ve helalim

 Dola sen boynuma vebalin'

 Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

 Sağ elinde dursun sol elim, sol elim"

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. 

Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz, Güncel, Tck, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Adı çıktı adamın bı kere, bu sözlerde mühtehcenlik gören var mi 3 1 Yanıtla
    BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Gayet de Normal Sesi Sanatı Harika 0 0
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Sanat dünyası yerini suç dünyasına bırakıyor 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Bunu içeri almadan akillanmaz daha önce de benzer bi klip yüzünden soruşturma açılmıştı atın biraz içeri bak nasıl düzeliyor 0 1 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Bunun gibi 100 lercesi var piyasada kendini sanatçı zanneden 0 0 Yanıtla
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