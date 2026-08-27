Canlı anlatım: Trabzonspor kalesinde goller üst üste, bordo-mavililer 9 kişi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Malinovsky, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

CANLI ANLATIM:

64' Temsilcimiz Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Muhammed Salah ve Saviolo oyundan çıkarken, Ozan Tufan ile Samet Akaydin mücadeleye dahil oldu.

60' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bamidele Yusuf, kalenin sağ tarafına yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

59' Yusuf penaltıda hata yapmadı. Skor 3-0 oluyor.

58' Trabzonspor'da Onana, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

57' Cabral kırmızı kart görüyor. Trabzonspor 9 kişi kaldı.

56' Ferencvaros 56. dakikada penaltı kazandı.

55' Corbu, çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

54' Fark ikiye çıktı. Ferencvaroş durumu 2-0'a getirdi.

50' İkinci yarının başında tempo oldukça düşük. İki takım da kontrollü oynarken, oyun ağırlıklı olarak orta alanda geçiyor.

46' Temsilcimiz Trabzonspor'da üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Muçi, Mustafa Eskihellaç ve Onuachu oyundan çıkarken, Aral Şimşir, Bouchouari ve Pina mücadeleye dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Ferencvaroş 1-0 Trabzonspor

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

43' Ev sahibi ekibi ataklarını sıklaştırdı. Üst üste tehlikeler yaratıyor.

38' Ferencvaros'da Cadu'nun ağlara gönderdiği top, pozisyonun ofsayt olması nedeniyle gol değeri kazanmadı.

36' Bu dakikalarda karşılaşmanın temposu biraz düştü. Temsilcimiz Trabzonspor, 10 kişi kalmanın zorluğunu yaşarken Ferencvaros karşısında oyunda dengeyi sağlamaya çalışıyor.

32' Temsilcimiz Trabzonspor'da Cabral, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Muçi iyi kat ederek ceza sahası önüne geldi ve sağ ayağıyla köşeye doğru etkili bir vuruş yaptı. Ferencvaros kalecisi Dibusz, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

23' Temsilcimiz Trabzonspor kalabalık geldi. Sağ kanattan Cabral, ceza sahası içindeki Salah'ı topla buluşturmak istedi ancak Ferencvaros savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

20' Adam Nagy'nin ortasında O'Dowda arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Ferençvaroş 1-0 öne geçti.

19' Maalesef top ağlarda. Ev sahibi ekibi öne geçiyor.

18' Ferençvaroş'un etkili atağında Corbu'nun uzaktan şutunu Onana güçlükle kornere çeldi.

17' Ferençvaroş etkili geldi. Bamidele Yusuf'un ortasında Lenny Joseph altıpas içerisinde etkili vuruş yapamadı.

14' Malinovskyi! Hakem Obrenovic, Trabzonspor atağa kalkarken topu ayağından fazla açan ve rakibine faul yapan Malinovskyi'ye kırmızı kart çıkardı. Temsilcimiz Trabzonspor, 10 kişi kaldı.

13' Temsilcimiz Trabzonspor'da Ruslan Malinovski direkt kırmızı kart gördü.

11' Topsuz alanda Cabral, Odonda'nın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Obrenovic, Ferençvaroşlu Odonda'yı sert bir şekilde uyardı.

10' Trabzonspor, bu dakikalarda özellikle sol kanadı kullanmaya çalışıyor. Muhammed Salah merkeze gelirken Ernest Muçi ise bu dakikalarda sağ kanatta görev alıyor.

7' Saviolo sol kanattan gelip Nagy'den kurtuldu ve ortasını yaptı, savunma karşıladı. Saviolo bir kez daha zorladı ve Trabzonspor korner kazandı.

5' Trabzonspor, 5. dakikada ön alanda etkili bir pres yapıp Ferençvaroş'un oyun kurmasına engel oldu, kaleci Dibusz topu acele şekilde taça vurdu.

3' Ferençvaroş, 3. dakikada üst üste 3 taç birden kazandı ancak Trabzonspor savunması dikkatli ve Macar ekibinin buradan oyun kurmasına izin vermedi.

2' Ferençvaroş maçın başında çok adamla ön alanda baskı yapmaya ve Trabzonspor savunmasını hataya zorlamaya çalışıyor.

1' Ferençvaroş ilk dakikada etkili geldi. Savic'in etkili müdahalesi sonrası tehlike atlatıldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Trabzonspor'a başarılar dileriz. Yolun sonu UEFA Avrupa Ligi olsun!