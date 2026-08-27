Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak

Fenerbahçe\'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerin U23 transferi hariç başka bir transfer yapmayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'Yİ KOSİF VE ÇETİN TEMSİL ETTİ

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli kulübü yönetim kurulu üyesi Mehmet Selim Kosif ile futbol direktörü Oğuz Çetin temsil etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.

FENERBAHÇE'YE DEV RAKİPLER

Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti. Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerin U23 transferi hariç başka bir transfer yapmayacağını açıkladı. Kosif, yaptığı açıklamada ''Uzun bir aradan sonra Fenerbahçemizin tekrar ait olduğu yerde olması bizi gururlandırdı, taraftarımızı coşturdu. Yanılmıyorsam güzel kuralar çekildi, biraz karışıktı. Güzel bir yerdeyiz, güzel bir kura. Transfer konusunda da U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık.'' dedi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Selim Kosif, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak - Son Dakika

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