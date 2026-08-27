Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
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Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 3 Türk teknik direktör takım çalıştıracak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Okan Buruk ve Shakhtar Donetsk'te Arda Turan görev yapacak.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon Türk futbolu adına tarihi bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 3 TÜRK TEKNİK ADAM

Türk teknik adamların Avrupa sahnesindeki yükselişi dev bir rekorla taçlandı. Devler Ligi tarihinde ilk kez 3 Türk teknik direktör aynı sezonda takımlarının başında sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'ın başında Okan Buruk, Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal ve Shakhtar Donetsk'in başında da Arda Turan, kulüplerini Avrupa’nın en büyüğü yapmak için stratejik bir taktik savaşı verecek.

BU BAŞARI TARİHE GEÇTİ

Kulüp düzeyindeki bu dev organizasyonda aynı anda 3 Türk çalıştırıcının yer alması, Türk futbol antrenörlüğünün uluslararası alandaki vizyonu ve başarısı açısından tarihi bir milat olarak kayıtlara geçti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Shakhtar Donetsk, İsmail Kartal, Galatasaray, Arda Turan, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 8k7mxzpfdk 8k7mxzpfdk:
    yav bizim kral burada da civcivlere çakmış ?????? 1 1 Yanıtla
  • adem baran adem baran:
    ah birde hakemler başarılı desek ama nerde berbatlar 1 0 Yanıtla
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