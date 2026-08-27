Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon Türk futbolu adına tarihi bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 3 TÜRK TEKNİK ADAM

Türk teknik adamların Avrupa sahnesindeki yükselişi dev bir rekorla taçlandı. Devler Ligi tarihinde ilk kez 3 Türk teknik direktör aynı sezonda takımlarının başında sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'ın başında Okan Buruk, Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal ve Shakhtar Donetsk'in başında da Arda Turan, kulüplerini Avrupa’nın en büyüğü yapmak için stratejik bir taktik savaşı verecek.

BU BAŞARI TARİHE GEÇTİ

Kulüp düzeyindeki bu dev organizasyonda aynı anda 3 Türk çalıştırıcının yer alması, Türk futbol antrenörlüğünün uluslararası alandaki vizyonu ve başarısı açısından tarihi bir milat olarak kayıtlara geçti.