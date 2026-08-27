Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı

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Sokak röportajında kendisine sorulan "Kimsenin bilmediği bir sırrını söyler misin?" sorusuna yanıt veren genç kadının "Sevgilimin babası benden hoşlanıyordu" şeklindeki itirafı sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede gündeme oturan video, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık ve tepki topladı.

Sokak röportajında kendisine yöneltilen "Kimsenin bilmediği bir sırrını anlatır mısın?" sorusuna yanıt veren genç kadının açıklaması sosyal medyayı salladı. Eski sevgilisinin babasının kendisinden hoşlandığını söyleyen genç kadının videosu kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada yayılan sokak röportajı videolarına bir yenisi daha eklendi. Çekim sırasında muhabirin "Kimsenin bilmediği bir sırrını açıklar mısın?" sorusu üzerine mikrofona konuşan genç kadın, duyanları şaşkına çeviren bir ilişki itirafında bulundu.

"SEVGİLİMİN BABASI BENDEN HOŞLANIYORDU"

Görünüşte sıradan başlayan röportajda genç kadın, geçmişine dair gizli kaldığını söylediği detayları hiç çekinmeden paylaştı. Eski ilişkisine dair çarpıcı bir durum yaşadığını belirten genç kadın, "Sevgilimin babası benden hoşlanıyordu" diyerek itirafta bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Röportajın ilgili kesiti kısa sürede çeşitli dijital platformlarda ve sosyal medya hesaplarında binlerce kez paylaşıldı. Videonun altına yapılan yorumlarda kullanıcıların bir kısmı duruma büyük tepki göstererek olayı "ahlak dışı" ve "akılalmaz" olarak nitelendirirken, bir kısım kullanıcı ise bu tür şahsi itirafların kamuya açık alanlarda rahatlıkla dile getirilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Doğru söyle onada verdin mi 4 0 Yanıtla
  • islam Bulut null islam Bulut null:
    sadece babası mi 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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