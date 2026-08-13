İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye\'nin en çok vergi veren isimleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye geneli en fazla gelir ve kurumlar vergisi ödeyen mükellefleri açıkladı. Gelir vergisinde zirvenin sahibi 2,99 milyar TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Açıklanan listelere göre, savunma sanayii ve iş dünyasının lider isimleri listenin ilk sıralarındaki yerini korudu.

GELİR VERGİSİNDE İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

Gelir vergisi rekortmenleri listesinin başında, 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 TL tahakkuk eden vergi tutarı ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı.

1. Selçuk Bayraktar (Baykar Yönetim Kurulu Başkanı): 2.991.536.760,62 TL

2. Lütfü Haluk Bayraktar (Baykar Genel Müdürü): 2.502.027.660,87 TL

3. Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding Şeref Başkanı): 830.795.072,17 TL

Mustafa Rahmi Koç

Listede 4'üncü sırayı 676,2 milyon TL ile Mehmet Sinan Tara, 7'nci sırayı ise 557,6 milyon TL ile Erman Ilıcak aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE ZİRAAT BANKASI'NIN

Kurumlar vergisi kategorisinde ise kamu bankaları ve finans kuruluşları liste başındaki ağırlığını hissettirdi. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL tahakkuk eden vergi tutarı ile kurumlar vergisinde ilk sıraya yerleşti. Kurumlar vergisinde Ziraat Bankası'nı, Türkiye Vakıflar Bankası (22,9 milyar TL), Türkiye Garanti Bankası (20 milyar TL) ve QNB Bank (10,1 milyar TL) takip etti.

100 MÜKELLEFİN 66'SI İSMİNİ GİZLEDİ

GİB tarafından duyurulan verilerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise gizlilik talepleri oldu. Türkiye genelinde en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin ve isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istemedi.