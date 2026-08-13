Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'e yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler ve tespitler de dosyada yer aldı. Yapılan çalışmalarda, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında ünlü markalar da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyonda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.

YURDUN DÖRT BİR YANINA YAYILMIŞLAR

Arama ve el koyma kararı verilen 33 şirketin isimleri de belli oldu. Şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerinde yapılan incelemelerde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı olarak inceleniyor.

AYNI ADRESLERDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOK SAYIDA ŞİRKET

Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.

Özellikle Sakarya’da;

• Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12,

• Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4,

• Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410,

• Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1

adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlendi.

İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edilirken, bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

İNŞAATTAN TURİZME, TEKSTİLDEN KUYUMCULUĞA

Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görülürken, şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE

Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alırken, şirketlerin isim isim tam listesi ortaya çıktı.

Şirketler arasında Türkiye'de neredeyse herkesin bildiği ünlü ayakkabı markalarından Ayakkabı Dünyası ile ünlü baş örtüsü markası Armine de yer aldı.

İŞTE SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şirketler hakkında yapılacak hukuki değerlendirmeler, soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlarca gerçekleştirilecek.