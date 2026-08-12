O görüntüler başlarını yaktı! Suç örgütü liderine kutlama yapan işletmeye operasyon

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşının doğum gününü gece kulübündeki barkovizyonda övücü ifadelerle kutlayan işletme sahibi tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da, bir gece kulübünde yaşanan olay emniyet güçlerini harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir mekanda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak tanınan suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyona yansıtılan övücü ifadelerle kutlandığını belirledi.

CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, işletme sahipleri H.İ.Y. (30) ve B.Y.'nin (53) ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan detaylı aramalarda âdeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı:

2 adet ruhsatsız tabanca

271 adet tabanca fişeği

2 adet uzun şarjör ve 4 adet kısa şarjör

1 adet balistik çelik yelek

18 adet sentetik ecza

Yaklaşık 1 gram taş kokain

MÜKELLEF TUTUKLANDI, DİĞER ORTAK ARANIYOR

Operasyonun ardından gözaltına alınan 30 yaşındaki işletmeci H.İ.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer işletmeci B.Y.'nin (53) yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.